13 декабря 2025 в 07:13

Ким Чен Ын раскрыл, почему Запад не готов бросить вызов армии КНДР

Ким Чен Ын: «вооруженные злодеи» Запада не готовы бросить вызов армии КНДР

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Даже «вооруженные злодеи» Запада не готовы бросить вызов армии КНДР, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на церемонии в честь встречи возвращающихся из Курской области инженерных подразделений. По его словам, которые приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, вооруженные силы страны обладают «безграничной духовной силой», которую противнику не под силу постичь.

Даже западные вооруженные злодеи, оснащенные самым передовым оружием, не смеют противостоять этой революционной армии, обладающей безграничной духовной силой, которую невозможно постичь, — отметил Ким Чен Ын.

Он добавил, что не может подробно перечислить боевые достижения «сотен командиров и солдат» из инженерных подразделений. Глава Северной Кореи подчеркнул, что эта зарубежная военная операция «навсегда останется» в истории успехов северокорейской армии.

Ранее Ким Чен Ын во время мероприятий к 80-летию военно-воздушных сил республики заявил, что собирается поставить новую важную задачу перед северокорейской авиацией после получения ею новых стратегических вооружений. Он обратил внимание, что партия и страна возлагают большие надежды на этот род войск.

