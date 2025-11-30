День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 09:13

Ким Чен Ын анонсировал важную миссию для авиации КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын собирается поручить новую важную миссию для авиации КНДР

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время мероприятий к 80-летию Военно-воздушных сил республики заявил, что собирается поставить новую важную задачу перед северокорейской авиацией после получения ей новых стратегических вооружений, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он подчеркнул, что партия и страна возлагают большие надежды на этот род войск.

Товарищ Ким Чен Ын заявил, что нашим Военно-воздушным силам будет поручена «новая важная миссия» вместе с новыми стратегическими военными средствами, и что партия и страна возлагают действительно большие надежды на Военно-воздушные силы, которые будут играть роль в осуществлении ядерного сдерживания, — говорится в сообщении.

Северокорейский лидер отметил, что военно-воздушные силы должны бороться со всеми видами шпионажа и военных провокаций. По его словам, когда враги будут пытаться посягнуть на территориальный суверенитет КНДР, авиация должна будет решительно отвечать «наступательным импульсом».

Ранее глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Северной Кореей Александр Козлов сообщил, что русский язык станет обязательным предметом в школах КНДР. В рамках заседания комиссии он отметил, что дети будут изучать язык с четвертого класса.

КНДР
Ким Чен Ын
авиация
ВВС
задачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбой произошел в работе WhatsApp
Уехавшая в Индонезию россиянка рассказала о последствиях наводнения
Громкое дело Долиной попало под прицел Госдумы и Верховного суда
Сумская область содрогнулась от мощного взрыва
Губернатор раскрыл, к чему привела ночная атака БПЛА на Ростовскую область
Ким Чен Ын анонсировал важную миссию для авиации КНДР
Обломок БПЛА повредил частный дом в Анапе
Пьяная москвичка устроила жесткое ДТП на МКАД
Делайте так, и спина болеть не будет: наводим порядок в мастерской и гараже
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
Золото ОИ, «Динамо»: как живет Татьяна Овечкина, подарившая миру звезду НХЛ
Россияне рискуют купить «икорный суп» вместо икры перед Новым годом
«Ужас в глазах поляков»: россиянка рассказала о необычном случае в Тунисе
На Кубани украинский БПЛА повредил два дома
Организаторы концерта Долиной пролили свет на историю с возвратом билетов
Российский космонавт скептически отозвался о «деревне» NASA на Луне
В зоне СВО испытали гусеничный беспилотник «Странник»
В США рассказали, под каким гнетом находится Зеленский
Наполеон забыт, готовлю полено: французский пирог на Новый год
Украинский пленный заявил, что ВСУ не выдавали обезболивающее
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.