Ким Чен Ын анонсировал важную миссию для авиации КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время мероприятий к 80-летию Военно-воздушных сил республики заявил, что собирается поставить новую важную задачу перед северокорейской авиацией после получения ей новых стратегических вооружений, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он подчеркнул, что партия и страна возлагают большие надежды на этот род войск.

Товарищ Ким Чен Ын заявил, что нашим Военно-воздушным силам будет поручена «новая важная миссия» вместе с новыми стратегическими военными средствами, и что партия и страна возлагают действительно большие надежды на Военно-воздушные силы, которые будут играть роль в осуществлении ядерного сдерживания, — говорится в сообщении.

Северокорейский лидер отметил, что военно-воздушные силы должны бороться со всеми видами шпионажа и военных провокаций. По его словам, когда враги будут пытаться посягнуть на территориальный суверенитет КНДР, авиация должна будет решительно отвечать «наступательным импульсом».

Ранее глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Северной Кореей Александр Козлов сообщил, что русский язык станет обязательным предметом в школах КНДР. В рамках заседания комиссии он отметил, что дети будут изучать язык с четвертого класса.