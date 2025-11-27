В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык

В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык Русский язык станет обязательным предметом в школах КНДР

Русский язык станет обязательным предметом в школах КНДР, сообщил глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Северной Кореей Александр Козлов. В рамках заседания комиссии он отметил, что дети будут изучать язык с четвертого класса, передает ТАСС.

Русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с четвертого класса, — сказал Козлов.

По словам министра, в 2026 году в КНДР могут открыть Центр открытого образования на русском языке. В настоящее время продолжается строительство этого учреждения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия благодарна и признательна саперам КНДР за участие в разминировании в Курской области. Он назвал помощь специалистов самоотверженной и героической.

До этого стало известно, что северокорейская фармацевтическая компания Pugang Pharmaceutical Company подала заявку на регистрацию в России своего лекарственного средства для лечения тромбоза. Компания также производит препарат «Кымдан-2», рекламируемый в Северной Корее как универсальное средство для лечения ВИЧ, туберкулеза, рака и лихорадки Эбола.