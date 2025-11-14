Песков двумя словами описал работу саперов КНДР в Курской области Песков: Россия поблагодарила КНДР за помощь в разминировании в Курской области

Россия благодарна и признательна саперам КНДР за участие в разминировании в Курской области, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал помощь специалистов самоотверженной и героической, передает ТАСС.

Мы признательны и благодарны нашим друзьям из Корейской Народно-Демократической Республики за самоотверженную, героическую помощь, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Россия никогда не забудет помощи военных КНДР в опасной и сложной работе под Курском. Он подчеркнул, что разминирование продолжается.

Перед началом задач для корейских специалистов подготовили учебные материалы и базовые команды на русском языке, чтобы упростить взаимодействие с российскими саперами. Военнослужащих обучили работе с разными типами мин, после чего они приступили к выполнению задач строго по инструкции. Их участие проходит в рамках договоренностей между лидерами РФ и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, достигнутых летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что Северная Корея направила до 10 тыс. военнослужащих в Россию для выполнения восстановительных работ в зоне СВО. Предварительно, около 5 тыс. военнослужащих инженерных подразделений займутся восстановлением разрушенной инфраструктуры на освобожденных территориях. Минобороны России эту информацию не комментировало.