Саперы из КНДР помогают разминировать курские земли

Военные специалисты из КНДР принимают участие в разминировании территорий Курской области, передает газета «Красная звезда» со ссылкой на командира российской саперной роты с позывным Велес. ВС РФ организовали для корейских коллег специальную подготовку, включая изучение русского языка для служебного общения.

На первоначальном этапе были подготовлены справочники по тематике. Корейских саперов обучили русским командам, что позволило быстро наладить взаимодействие между специалистами. Сами без дела инициативу не проявляют, делают все, как обучили, — сказано в сообщении.

Офицер отметил формирование серьезной учебной базы и организацию множества занятий по различным типам мин. Деятельность подразделения саперов КНА в Курской области осуществляется согласно распоряжению лидера КНДР Ким Чен Ына в рамках договоренностей о партнерстве, достигнутых на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, подчеркнули в источнике.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе церемонии открытия переговоров с коллегой из КНДР Цой Сон Хи заявил, что подвиги военнослужащих Корейской народной армии в Курской области навсегда сохранятся в памяти российского народа. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что солдаты и офицеры внесли значительный вклад в освобождение российской территории.