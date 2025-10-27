Лавров дал одно обещание насчет военных КНДР в Курской области

Подвиги военнослужащих КНДР в Курской области навсегда останутся в памяти россиян, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии открытия переговоров с северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Он подчеркнул, что солдаты и офицеры Корейской народной армии внесли свой вклад в освобождение российской земли. Трансляция выступления министра шла на сайте МИД РФ.

Россияне никогда не забудут те подвиги, которые были совершены солдатами и офицерами Корейской народной армии в Курской области по освобождению российской земли. И подвиги эти, конечно, еще более скрепят узы дружбы и исторической общности в нашей общей борьбе за справедливость, — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ вручил букет цветов Цой Сон Хи. Судя по кадрам, опубликованным представителем ведомства Марией Захаровой, министры также приобнялись. Дипломаты улыбнулись друг другу, а затем позировали фотографам для протокольной съемки.

Прежде зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы. По его словам, этот подвиг «вошел в сокровищницу» отношений двух стран.