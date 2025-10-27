Лавров вручил букет главе МИД КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров вручил букет цветов министру иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, видео встречи в Telegram-канале опубликовала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В понедельник, 27 октября, в Москве проходят переговоры с Пхеньяном.

Судя по кадрам, Лавров и Цой Сон Хи также приобнялись. Дипломаты улыбнулись друг другу, а затем позировали фотографам для протокольной съемки.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал отношения между Пхеньяном и Москвой как общее стратегическое достояние. По его словам, эти отношения обладают вечной жизненной силой и в настоящее время достигли своего наивысшего уровня развития. Лидер Северной Кореи также отметил, что совместные испытания и борьба против доминирования и деспотизма еще больше укрепили двусторонние связи.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы. По его словам, этот подвиг «вошел в сокровищницу» отношений двух стран.