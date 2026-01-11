Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 07:27

В Дании предложили пойти на крайний шаг ради Гренландии

BT: в Дании предложили перенести двор принца Кристиана в Нуук

Фото: Johan Nilsson / Tt/Global Look Press
Перенос двора наследного датского принца Кристиана в Нуук сможет закрепить право Копенгагена на Данию и укрепить отношения с ней, заявил главный редактор газеты Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен. По его словам, это стало бы ответом на американский нарратив о якобы слабых связях острова с Данией, передает BT.

Предложение Йесперсена конкретно: наследный принц Кристиан или другой член королевской семьи должен иметь постоянный двор в Нууке и Торсхавне, и он должен выучить гренландский и фарерский языки, — отметили журналисты.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Пушков предположил, что президент США видит в Гренландии важный элемент угрозы нацбезопасности для страны. Кроме того, эта территория позволит установить американское превосходство в Западном полушарии.

Он также заметил, что притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили руководство европейских стран одуматься. По его словам, теперь ЕС постоянно твердит о нормах международного права.

До этого военный эксперт Александр Артамонов предположил, что США могут решиться захватить Гренландию военным путем. По его мнению, если это произойдет, НАТО перестанет существовать.

