Ким Чен Ын заявил о вечной дружбе между КНДР и Россией Лидер КНДР назвал отношения с Россией общим достоянием

Лидер КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал отношения между Пхеньяном и Москвой как общее стратегическое достояние, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Это заявление прозвучало во время торжественной церемонии, посвященной началу строительства Мемориального музея боевых подвигов.

Корейско-российская дружба, защищаемая волей и долгом, верная своим обязанностям героической борьбой и высоким самопожертвованием, — это общее дорогое достояние, наравне с которым наши обе страны и впредь вместе будут славно оставаться сильнейшими, — сказал Ким Чен Ын.

По его словам, эти отношения обладают вечной жизненной силой и в настоящее время достигли своего наивысшего уровня развития. Лидер Северной Кореи также отметил, что совместные испытания и борьба против доминирования и деспотизма еще больше укрепили двусторонние связи. Он выразил уверенность, что никакие внешние вызовы не смогут помешать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что помощь и героизм северокорейских военнослужащих, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы. По его словам, этот подвиг «вошел в сокровищницу» отношений двух стран.