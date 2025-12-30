Захарова и сестра Ким Чен Ына обменялись новогодними подарками Захарова передала сестре Ким Чен Ына портрет кисти Сафронова в ответ на подарок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон обменялись новогодними подарками, сообщила российский дипломат в своем Telegram-канале. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль передал Захаровой вазу от северокорейской чиновницы, а та в ответ решила подарить ей картину.

Учитывая предновогодний цейтнот, подготовить ответный подарок было практически невозможно. Я решила обратиться к всемирно известному художнику Никасу Сафронову, и он сумел за ночь написать ее портрет сангиной, — написала она.

Фотографию для портрета они выбирали совместно. По словам представителя МИД РФ, на выбранном снимке, по их мнению, сочетаются важные качества: нежность и женственность с силой и решительностью.

Ранее президент России Владимир Путин подарил представителю МИД шкатулку с изображением Кремля в честь ее юбилея. В ответ дипломат вручила главе государства свое эссе на тему «То, что стоит за орденами».