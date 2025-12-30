Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 17:41

Захарова и сестра Ким Чен Ына обменялись новогодними подарками

Захарова передала сестре Ким Чен Ына портрет кисти Сафронова в ответ на подарок

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон обменялись новогодними подарками, сообщила российский дипломат в своем Telegram-канале. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль передал Захаровой вазу от северокорейской чиновницы, а та в ответ решила подарить ей картину.

Учитывая предновогодний цейтнот, подготовить ответный подарок было практически невозможно. Я решила обратиться к всемирно известному художнику Никасу Сафронову, и он сумел за ночь написать ее портрет сангиной, — написала она.

Фотографию для портрета они выбирали совместно. По словам представителя МИД РФ, на выбранном снимке, по их мнению, сочетаются важные качества: нежность и женственность с силой и решительностью.

Ранее президент России Владимир Путин подарил представителю МИД шкатулку с изображением Кремля в честь ее юбилея. В ответ дипломат вручила главе государства свое эссе на тему «То, что стоит за орденами».

Мария Захарова
МИД РФ
Ким Чен Ын
КНДР
Северная Корея
Ким Ё Чжон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть родственника, Авербух, слова об СВО: как живет Елизавета Арзамасова
Лавров назвал ключевую задачу Европы на Украине
Житель многоэтажки пристроил к квартире личный лифт и кошмарит соседей
В МВД раскрыли подробности нового эксперимента с иностранными работниками
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Пожар в порту Одессы после атаки «Гераней» попал на камеры
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.