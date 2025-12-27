Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у северных Курил

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 неподалеку от побережья северных Курил в эту субботу, 27 декабря, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, подземные толчки раздались в Тихом океане. Эпицентр находился в 203 километрах к востоку от города Северо-Курильска на острове Парамушир.

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в 13:25 (05:25 мск. — NEWS.ru) 27 декабря с эпицентром в 203 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг располагался на глубине 75 километров, — сказала Семенова.

Она добавила, что жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой в два балла. При этом тревога цунами не объявлялась.

Ранее в акватории Черного моря у берегов Севастополя зафиксировали активизацию очага землетрясения. Как отметила сейсмолог Марина Бондарь, недавно произошли толчки магнитудой 3,2 и 3,5. Предварительные данные указывают, что на побережье интенсивность подземных толчков достигала 4–4,5 балла.