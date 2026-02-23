Дагестан содрогнулся от землетрясения В Цунтинском районе Дагестана зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,8

В Цунтинском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщили в главном управлении МЧС России по республике. Разрушений и пострадавших нет, информация от местных жителей не поступала. На поверхности землетрясение не ощущалось..

Сейсмическое событие произошло в 05:47 по московскому времени. Глубина залегания очага составила 10 км. Сила подземных толчков достигла 2,5–3 баллов.

Ранее сообщалось, что в понедельник 23 февраля в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземный толчок зафиксировали в 12:12 по местному времени (07:12 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 км. На данный момент нет официальных сообщений о пострадавших и серьезных разрушениях.

До этого стало известно, что в акватории Тихого океана у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. Специалисты зафиксировали, что в Петропавловске-Камчатском колебания ощущались на уровне трех баллов. Эпицентр землетрясения находился в 222 км восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг располагался на глубине 45 км.