Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 12:51

Дагестан содрогнулся от землетрясения

В Цунтинском районе Дагестана зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,8

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Цунтинском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщили в главном управлении МЧС России по республике. Разрушений и пострадавших нет, информация от местных жителей не поступала. На поверхности землетрясение не ощущалось..

Сейсмическое событие произошло в 05:47 по московскому времени. Глубина залегания очага составила 10 км. Сила подземных толчков достигла 2,5–3 баллов.

Ранее сообщалось, что в понедельник 23 февраля в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземный толчок зафиксировали в 12:12 по местному времени (07:12 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 км. На данный момент нет официальных сообщений о пострадавших и серьезных разрушениях.

До этого стало известно, что в акватории Тихого океана у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. Специалисты зафиксировали, что в Петропавловске-Камчатском колебания ощущались на уровне трех баллов. Эпицентр землетрясения находился в 222 км восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг располагался на глубине 45 км.

Дагестан
землетрясения
подземные толчки
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, почему в Киеве желают продолжать конфликт
«Цена победы имеет значение»: Медведев призвал военных беречь себя
Медведев объяснил, почему Россия не разглашает итоги переговоров по Украине
На Западе поразились новому заявлению Зеленского о Путине
Медведев объяснил, что начали осознавать в Киеве
«На коленке»: Медведев вспомнил первые шаги России в сфере БПЛА
Европейская страна на год сдвинет голосование по вступлению в ЕС
Мужчина решил спуститься с девятого этажа по простыням и разбился
Глава центра лечения от зависимостей пьяным избил мать
Генерал США объяснил, почему США требуют от Киева мирную сделку до лета
В АТОР назвали число российских туристов в Мексике на фоне беспорядков
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
«Сейчас тихо»: житель штата Халиско о ситуации на фоне беспорядков
Политолог раскрыл, кто дал наркобаронам сформировать государство в Мексике
Гагин озвучил шокирующие факты похищений украинских детей солдатами ВСУ
В Совете Федерации назвали главных героев Дня защитника Отечества
ВСУ обесточили сотни населенных пунктов на Запорожье
Ветеран СВО рассказала, как спаслась от удара дрона-камикадзе ВСУ
Кровавый хаос в Мексике: кадры жестких стычек после убийства наркобарона
Уильям раскрыл подробности своего состояния после скандала с Эндрю
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.