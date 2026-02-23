Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере Китая

В понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, расссказали в китайском сейсмологическом центре. Подземный толчок произошел в 12:12 по местному времени (7:12 по московскому) в уезде Лоп-Нур Баянгол-Монгольского автономного округа.

Очаг природного явления залегал на глубине 10 километров, что классифицируется как неглубокое залегание, способное усилить ощутимость колебаний на поверхности. На данный момент официальных сообщений о пострадавших среди населения или серьезных разрушениях инфраструктуры не поступало. Власти региона продолжают мониторинг ситуации.

Ранее стало известно, что в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, эпицентр которого находился в 222 километрах от Петропавловска-Камчатского. Специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы уточнили, что в краевой столице толчки ощущались с интенсивностью три балла, а очаг стихии залегал на глубине 45 километров.