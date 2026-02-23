Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 09:31

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере Китая

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, расссказали в китайском сейсмологическом центре. Подземный толчок произошел в 12:12 по местному времени (7:12 по московскому) в уезде Лоп-Нур Баянгол-Монгольского автономного округа.

Очаг природного явления залегал на глубине 10 километров, что классифицируется как неглубокое залегание, способное усилить ощутимость колебаний на поверхности. На данный момент официальных сообщений о пострадавших среди населения или серьезных разрушениях инфраструктуры не поступало. Власти региона продолжают мониторинг ситуации.

Ранее стало известно, что в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, эпицентр которого находился в 222 километрах от Петропавловска-Камчатского. Специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы уточнили, что в краевой столице толчки ощущались с интенсивностью три балла, а очаг стихии залегал на глубине 45 километров.

Китай
землетрясения
катаклизмы
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это великое событие для всего мира»: в США обрадовались гибели наркобарона
«Уже проиграл»: Медведчук о политическом крахе Зеленского
Украинские мошенники добрались до отдыхающих на Бали россиян
Москалькова назвала свою приоритетную задачу
Удары по Украине сегодня, 23 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Посольство России на Кубе опровергло фейки об отправке танкера с нефтью
«Нарушают»: Китай обратился к США после скандала с торговыми пошлинами
Россиянам напомнили о пяти нововведениях в сфере финансов
В РСТ рассказали о ситуации с турами в Мексику на фоне беспорядков в стране
Наступление ВС РФ на Харьков 23 февраля: гибель полицаев, потеря 240 солдат
Генерал предупредил о возможной провокации НАТО на границе
«Ни на дюйм в сторону России»: НАТО призвали вернуться «в прошлое»
Трампа и Бессента окрестили героями фильма «Тупой и еще тупее»
Пожар забрал жизни у трех жителей Саратовской области
Стратег назвал ущерб от остановки «Дружбы» для Словакии и Венгрии
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества
Мошенники придумали новую схему обмана с военкоматом
«На фронте страшно всем»: женщина — ветеран СВО о дружбе, Боге и правде
Экономист оценил масштабы ущерба для Евросоюза от антироссийских санкций
Кафе для любителей адреналина «взорвало» китайские соцсети
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.