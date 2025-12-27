Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 08:41

В Госдуме назвали срок оживления рыночной ипотеки

Депутат Аксаков заявил, что рыночная ипотека может вырасти при ставке ЦБ в 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рыночная ипотека в России может активизироваться уже во второй половине следующего года, такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это должно произойти по мере приближения ключевой ставки Банка России к 10%.

С учетом того, что разница между ключевой ставкой и ипотечными ставками составляет около четырех процентных пунктов, спрос на рыночную ипотеку заметно вырастет, скорее всего, уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки к 10%, — считает Аксаков.

Он добавил, что массовые льготные ипотечные программы негативно отразились на всех, кто собирался приобретать жилье. Аксаков констатировал, что цены на новостройки достигли запредельного уровня.

Ранее аналитики подсчитали, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках крупных российских городов выросла на 14% в 2025 году, достигнув 186 тыс. рублей. При этом темпы роста опережают инфляцию из-за включения банковских комиссий в цену, высокой стоимости строительства, изменений в структуре предложения и роста спроса.

Госдума
Анатолий Аксаков
депутаты
ЦБ РФ
Банк России
ставка
ключевая ставка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово отказываются от новогодних шоу по телевизору
Киев обвинили в заманивании людей в театр Мариуполя перед взрывом
Российские бойцы уничтожили более 60 солдат ВСУ в ДНР и Запорожье
В Госдуме назвали срок оживления рыночной ипотеки
Как снять отек с лица после сна: приводим себя в порядок за минуты
Россиянам раскрыли важный нюанс по поводу шума в новогоднюю ночь
В МВД раскрыли, когда в январе можно будет продлить водительские права
Стало известно о новом способе защиты от игровой зависимости
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у северных Курил
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 декабря
Эксперты раскрыли, как «Тайный Санта» помогает мошенникам грабить россиян
Взрывы сотрясли Киев в четвертый раз за ночь
«Хочу дом на Рублевке»: как быть с нереальными заказами детей Деду Морозу
Паническое бегство ВСУ, зачистка в Димитрове: новости СВО к утру 27 декабря
«Он смог выплыть»: в Якутии раскрыли новые детали провала машины под лед
Два самолета не смогли сесть в Красноярске из-за урагана
Трамп озвучил планы США на признание Сомалиленда
Стало известно, из-за кого Зеленский отказался от стиля «милитари»
Нападения на прохожих в Москве привлекли внимание Бастрыкина
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 декабря: инфографика
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.