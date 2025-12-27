В Госдуме назвали срок оживления рыночной ипотеки Депутат Аксаков заявил, что рыночная ипотека может вырасти при ставке ЦБ в 10%

Рыночная ипотека в России может активизироваться уже во второй половине следующего года, такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это должно произойти по мере приближения ключевой ставки Банка России к 10%.

С учетом того, что разница между ключевой ставкой и ипотечными ставками составляет около четырех процентных пунктов, спрос на рыночную ипотеку заметно вырастет, скорее всего, уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки к 10%, — считает Аксаков.

Он добавил, что массовые льготные ипотечные программы негативно отразились на всех, кто собирался приобретать жилье. Аксаков констатировал, что цены на новостройки достигли запредельного уровня.

Ранее аналитики подсчитали, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках крупных российских городов выросла на 14% в 2025 году, достигнув 186 тыс. рублей. При этом темпы роста опережают инфляцию из-за включения банковских комиссий в цену, высокой стоимости строительства, изменений в структуре предложения и роста спроса.