26 февраля 2026 в 10:25

«Выскрести наследие»: раскрыто, как Киев может создать ядерное оружие

Политолог Светов: Украина может создать ядерное оружие по советским наработкам

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина может попытаться создать ядерное оружие, используя наследие советской эпохи рассказал «Вестям» политолог и публицист Юрий Светов. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский пользуется бункером, который был построен для партийного руководства в Украинской ССР.

Точно так же они могут какое-то наследие советской эпохи выскрести и попытаться на этом создать оружие, которое позволит, как им кажется, задержать наступление российских войск.<…> Я не исключаю, что там сохранились какие-то производства от советской эпохи, что у них даже, может быть, есть какие-то специалисты, — заявил он.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев сообщил, что СБУ моделировала сценарий взрыва так называемой грязной бомбы в местах скопления людей. Он добавил, что ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину лично курировал бывший глава офиса президента Андрей Ермак. Поставки, по его словам, осуществлялись без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина по-прежнему обладает возможностями для создания грязной бомбы и может сделать ракеты Tomahawk ядерными, Он напомнил, что еще два года назад российские спецслужбы установили: Киеву по силам создать ядерное оружие из отработанного топлива.

