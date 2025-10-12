Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 12:25

Песков напомнил о возможном создании грязной бомбы на Украине

Песков предупредил о возможности создания ядерных Tomahawk на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украина по-прежнему обладает возможностями для создания грязной бомбы и может сделать ракеты Tomahawk ядерными, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В беседе с журналистом канала «Россия 1» Павлом Зарубиным пресс-секретарь напомнил, что еще два года назад российские спецслужбы установили: Киеву по силам создать ядерное оружие из отработанного топлива.

И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны это понимать, — сказал Песков журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Ранее Песков отметил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине настал очень «драматичный момент». Страны Евросоюза и Украина демонстрируют нежелание садиться за стол переговоров, и со всех сторон нагнетается напряженность.

Пресс-секретарь президента также отметил, что тема поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. Он отметил, что об этом уже говорил президент России Владимир Путин.

Украина
Tomahawk
ядерное оружие
Дмитрий Песков
