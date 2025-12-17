Лукашенко озвучил мнение Трампа по поводу исчезновения Украины

Президент США Дональд Трамп разделяет мнение об исчезновении Украины с карты в случае продолжения конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, ничего хорошего эскалация Киеву не принесет, передает телеканал Newsmax TV.

Ничего хорошего продолжение конфликта не сулит и для самой Украины. Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести боевые действия, ну, пусть воюет. С моей точки зрения, если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, — констатировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом сообщил, что представители Киева не обсуждали с США детали будущих гарантий безопасности. По его словам, речь идет в том числе и об их сроке действия.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о заключении беспрецедентного соглашения между ЕС и США. По его уточнению, стороны договорились совместно предоставить Украине гарантии безопасности. В перспективе данные договоренности планируется закрепить и на юридическом уровне. Мерц назвал достигнутые соглашения далеко идущими и чрезвычайно содержательными.