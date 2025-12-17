Создатели ChatGPT выпустили новую нейросеть

OpenAI представила модель GPT Image 1.5 для генерации изображений. Новинка, которая позволяет работать с иллюстрациями, позиционируется как ответ Nano Banana Pro от Google.

Пользователи могут добавлять, удалять и изменять отдельные объекты без нарушения освещения, композиции и внешнего вида персонажей. Также улучшено качество генерации текста — модель адекватно воспроизводит читаемые надписи, в том числе при высокой плотности элементов мелким шрифтом.

