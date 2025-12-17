Новый год-2026
17 декабря 2025 в 05:10

Создатели ChatGPT выпустили новую нейросеть

OpenAI представила GPT Image 1.5 для генерации изображений

Нейросеть рисует по фото Нейросеть рисует по фото Фото: Shutterstock/FOTODOM
OpenAI представила модель GPT Image 1.5 для генерации изображений. Новинка, которая позволяет работать с иллюстрациями, позиционируется как ответ Nano Banana Pro от Google.

Пользователи могут добавлять, удалять и изменять отдельные объекты без нарушения освещения, композиции и внешнего вида персонажей. Также улучшено качество генерации текста — модель адекватно воспроизводит читаемые надписи, в том числе при высокой плотности элементов мелким шрифтом.

Ранее в России сделали новую нейросеть, она оптимизирует работу автомобильных заправок, чтобы сократить очереди. В настоящее время систему тестируют на АЗС в ряде российских городов. Внедрение проекта запланировано на 2026 год.

До этого выяснилось, что искусственный интеллект ChatGPT считает, что в будущем году развал НАТО и Евросоюза крайне маловероятен, выяснил корреспондент NEWS.ru. При этом, по мнению ИИ, практически по всему миру сохранится напряжение, а среди отдельных стран возможны серьезные разногласия.

