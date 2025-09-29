В России выпустят золотые монеты с Георгием Победоносцем ЦБ РФ 30 сентября выпустит в обращение золотые монеты с Георгием Победоносцем

Центробанк России 30 сентября выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты с Георгием Победоносцем, сообщила пресс-служба регулятора в своем Telegram-канале. Речь идет о деньгах номиналом 100 и 200 рублей, они будут изготовлены из металла 999-й пробы.

Банк России 30 сентября 2025 года выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец», — говорится в сообщении.

В Банке России отметили, что на лицевой стороне монет можно увидеть герб РФ, надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал, дата выпуска, масса драгметалла и проба. На оборотной стороне — рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, который поражает змея копьем. Тираж составит 100 тысяч монет по каждому номиналу.

Ранее Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную 150-летию тенниса в стране. Номинал монеты составит три рубля, а тираж — три тысячи экземпляров. Монета выполнена из серебра 925-й пробы в форме круга диаметром 39 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 грамма. Все экземпляры изготовлены качеством «пруф».