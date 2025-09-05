Банк России выпустит памятную монету в честь одного вида спорта ЦБ анонсировал выпуск памятной серебряной монеты к 150-летию тенниса в России

Банк России 8 сентября 2025 года выпустит в обращение памятную серебряную монету, посвященную 150-летию тенниса в стране, сообщает пресс-служба регулятора. Номинал монеты составит три рубля, а тираж — три тысячи экземпляров.

Монета выполнена из серебра 925-й пробы в форме круга диаметром 39 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 грамма. Все экземпляры изготовлены качеством «пруф». На аверсе монеты размещено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации.

Реверс содержит рельефное изображение двух скрещенных теннисных ракеток и позолоченное изображение теннисного мяча на фоне теннисной сетки. В верхней части по окружности расположена надпись «Теннис в России», а в нижней правой части — «150 лет».

