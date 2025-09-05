Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 16:31

Банк России выпустит памятную монету в честь одного вида спорта

ЦБ анонсировал выпуск памятной серебряной монеты к 150-летию тенниса в России

Фото: Банк России

Банк России 8 сентября 2025 года выпустит в обращение памятную серебряную монету, посвященную 150-летию тенниса в стране, сообщает пресс-служба регулятора. Номинал монеты составит три рубля, а тираж — три тысячи экземпляров.

Монета выполнена из серебра 925-й пробы в форме круга диаметром 39 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 грамма. Все экземпляры изготовлены качеством «пруф». На аверсе монеты размещено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации.

Реверс содержит рельефное изображение двух скрещенных теннисных ракеток и позолоченное изображение теннисного мяча на фоне теннисной сетки. В верхней части по окружности расположена надпись «Теннис в России», а в нижней правой части — «150 лет».

Ранее немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету, посвященную президенту России Владимиру Путину. Официальный представитель издания Андре Поггенбург рассказал, что этот шаг призван выразить поддержку российскому лидеру. Поггенбург отметил, что в настоящее время в Германии проводится активная антироссийская информационная кампания. Руководство журнала решило не ограничиваться традиционными формами протеста и публикациями, а выразить свою позицию через выпуск памятной монеты.

спорт
ЦБ РФ
монеты
теннис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские в Чите задержали подозреваемых в жестоком убийстве
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с компаниями из Европы
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.