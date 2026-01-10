В Госдуме напомнили о налоговых льготах на имущество Депутат Говырин: пенсионеры имеют право на льготу на имущество

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого типа, напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В беседе с RT пояснил, что речь идет об одной квартире или комнате, одном жилом доме, гараже, машино-месте, хозяйственной постройке.

При двух квартирах требуется выбор, иначе освобождение применят к объекту с наибольшим начислением, — пояснил он.

Совместное проживание с детьми не отменяет льготу, но важно учитывать долевую собственность: освобождение распространяется только на долю пенсионера, тогда как за остальных владельцев налог останется, добавил Говырин. Экономия зависит от кадастровой стоимости и региональных ставок, иногда достигая нескольких тысяч рублей в год, пояснил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) рассказал, что средний размер страховой пенсия по старости в 2026 году составит более 27 тыс. рублей в месяц. По его словам, расчеты Социального фонда уже произведены.