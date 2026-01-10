В российском аэропорту задерживаются почти 30 рейсов Почти 30 рейсов задерживаются в петербургском Пулково

Почти 30 рейсов на вылет заблокированы в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на информацию в онлайн-табло гавани. Среди них рейсы на вылет в Калининград, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Сочи, Самару, Волгоград.

В материале сказано, что также были заблокированы рейсы в Москву. По данным пресс-службы Пулково, на сложившуюся ситуацию повлиял снег.

Просим с пониманием отнестись к возможным корректировкам расписания. Команды аэропортов и авиакомпаний делают все возможное для обеспечения полетной программы. Но безопасность — главный приоритет, — сказано в сообщении.

До этого оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» принял решение о доставке багажа пассажирам на дом. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что предложение касается тех, кто не имеет в багаже предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию. Для этого пассажиру нужно указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте авиакомпании.