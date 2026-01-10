Когда переел салатов: разгрузочный день на огурцах — отеки уйдут

Проведите огуречный разгрузочный день для легкости в теле! За сутки нужно съесть примерно полтора килограмма свежих хрустящих огурчиков, разделив их на пять-шесть приемов.

К огурцам можно добавить свежую зелень, сбрызнуть лимонным соком или добавить ложку растительного масла. Не забывайте в разгрузочный день пить достаточное количество жидкости — около двух литров чистой воды, можно также травяной или зеленый чай без сахара.

Как похудеть за день, сбросив до полутора килограммов лишнего веса? Можете попробовать разгрузочный день на огурцах! Он также уберет отечность и мягко очистит организм, однако этот способ не подходит людям с заболеваниями почек, гастритом или колитом. На следующий день после разгрузки питайтесь легкими блюдами — овощными супами, кашами на воде и кисломолочными продуктами.

Повторять огуречные дни можно не чаще одного раза в неделю, чтобы не навредить здоровью! Предварительно обговорите ваше намерение с врачом.