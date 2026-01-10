Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 10:39

Когда переел салатов: разгрузочный день на огурцах — отеки уйдут

Когда переел салатов: разгрузочный день на огурцах — отеки уйдут Когда переел салатов: разгрузочный день на огурцах — отеки уйдут Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Проведите огуречный разгрузочный день для легкости в теле! За сутки нужно съесть примерно полтора килограмма свежих хрустящих огурчиков, разделив их на пять-шесть приемов.

К огурцам можно добавить свежую зелень, сбрызнуть лимонным соком или добавить ложку растительного масла. Не забывайте в разгрузочный день пить достаточное количество жидкости — около двух литров чистой воды, можно также травяной или зеленый чай без сахара.

Как похудеть за день, сбросив до полутора килограммов лишнего веса? Можете попробовать разгрузочный день на огурцах! Он также уберет отечность и мягко очистит организм, однако этот способ не подходит людям с заболеваниями почек, гастритом или колитом. На следующий день после разгрузки питайтесь легкими блюдами — овощными супами, кашами на воде и кисломолочными продуктами.

Повторять огуречные дни можно не чаще одного раза в неделю, чтобы не навредить здоровью! Предварительно обговорите ваше намерение с врачом.

Читайте также
Пирог «Ненасытная монашка» — пышный бисквит и шоколадная заливка: рецепт простой, результат — восторг
Общество
Пирог «Ненасытная монашка» — пышный бисквит и шоколадная заливка: рецепт простой, результат — восторг
Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество
Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Белорусские толстые блины на дрожжах — пышные, как подушка. Едим с вареньем и сметаной
Общество
Белорусские толстые блины на дрожжах — пышные, как подушка. Едим с вареньем и сметаной
Хотите похудеть? Разгрузочный день на твороге — просто и полезно!
Семья и жизнь
Хотите похудеть? Разгрузочный день на твороге — просто и полезно!
Сбрось лишнее за день: меню фруктовой «разгрузки» — худеем на сладком!
Семья и жизнь
Сбрось лишнее за день: меню фруктовой «разгрузки» — худеем на сладком!
рецепты
кулинария
похудение
огурцы
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депрессия у домашних животных: руководство для хозяина
«Болваны, радуйтесь»: экс-советник Кучмы об ударе «Орешником» по Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 января: где сбои в России
Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля
Как ускорить обмен веществ с помощью супа? Готовим с имбирем и чили
Врач объяснила, как быстро восстановиться после каникул
В Дании взлетели продажи гренландских флагов
Погода в Москве в субботу, 10 января: снежный «Армагеддон» продолжится?
«Катастрофическая ситуация»: Орпо о возможном захвате Гренландии США
Киев теряет БМП CV90 за $12 млн одну за одной
Жители российского города столкнулись со снежным апокалипсисом
Стало известно, откуда ВСУ запускают дроны на Краснодарский край
Раскрыты регионы России с самым быстрым ростом зарплат
Быстрый и легкий разгрузочный день на яблоках — инструкция для новичков
Российские «Бумеранги» не дают ВСУ наладить логистику
На Западе увидели неуязвимость «Орешника» после удара по Украине
Стало известно, чем начали жертвовать россияне при покупке туров
Россиянка забила приятеля молотком в Новый год и спрятала в курятнике
Россиян предупредили об опасности резкого возвращения в рабочий режим
В России проверят соблюдение прав пассажиров при задержках авиарейсов
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.