В Германии выпустили монету в честь Путина Немецкий журнал Compact выпустил монету в честь Путина

Немецкий журнал Compact представил серебряную монету, посвященную президенту России Владимиру Путину, рассказал «Известиям» официальный представитель журнала Андре Поггенбург. По его словам, таким образом издание решило выразить поддержку российскому лидеру.

Поггенбург добавил, что сейчас в ФРГ ведется активная антироссийская пропаганда. Руководство журнала решило не ограничиваться протестами и публикациями, а дать Путину положительный знак.

В Германии со стороны властей и государственных СМИ ведется милитаристская пропаганда, а Россию выставляют злом. Это идеологический бред, — подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал ужесточить санкции против Москвы, если президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретятся в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни.

Между тем посол в Берлине Сергей Нечаев считает, что немецкое правительство во главе с Мерцем активно готовится к полномасштабному военному конфликту с Россией. Он назвал это крайне опасной и настораживающей тенденцией. Дипломат указал, что Москва воспринимает происходящее со всей серьезностью.