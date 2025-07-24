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24 июля 2025 в 14:00

Мерца уличили в желании развязать войну Германии с Россией

Посол Нечаев обвинил Германию в подготовке к военному конфликту с Россией

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Немецкое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем активно готовится к полномасштабному военному конфликту с Россией, такое мнение высказал посол в Берлине Сергей Нечаев. Он назвал это крайне опасной и настораживающей тенденцией. Дипломат подчеркнул, что Москва воспринимает происходящее со всей серьезностью, передает ТАСС.

К политике «смены эпох» предыдущего кабмина добавились новые штрихи — ускоренная подготовка Германии к полномасштабному военному конфликту с Россией, под которую выделяются сотни миллиардов евро, — сказал посол.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель обратила внимание, что немцы не понимают, почему правительство дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств. По ее мнению, в этом причина того, что у фракции становится все больше сторонников.

До этого издание Exxpress констатировало, что Мерц фактически отверг идею вступления Украины в Евросоюз, назвав этот шаг невозможным до окончания конфликта с Россией. По мнению журналистов, немецкий канцлер разрушил надежды Киева.

Германия
ФРГ
Фридрих Мерц
Сергей Нечаев
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