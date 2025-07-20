Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 21:45

В Германии возмутились денежным подарком Мерца для Украины

ARD: жители Германии не понимают, почему Мерц дарит Украине миллиарды

Фото: IMAGO/EHL Media/Global Look Press

Жители Германии не понимают, почему правительство канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств, заявила в интервью телеканалу ARD сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. По ее мнению, в этом причина того, что у АдГ становится все больше сторонников.

Правительство Фридриха Мерца дарит Украине €9 млрд (почти 819 млрд рублей. — NEWS.ru) денег налогоплательщиков, а теперь хочет за €5 млрд (почти 445 млрд рублей. — NEWS.ru) закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей, — заявила она.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что Германия должна приложить все возможные усилия для налаживания диалога с российским руководством и восстановления дипломатических отношений с Москвой. Он считает, что Мерцу следует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого Хрупалла заявил, что Украина доказала готовность к стратегической роли в прокси-войне НАТО против России, атаковав авиабазы ВКС РФ. По его словам, подобные действия Киева ведут к осложнению мирного процесса. Он усомнился в возможности достижения компромиссов с нынешними украинскими властями.

Германия
Фридрих Мерц
Украина
адг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совфед осенью пересмотрит правила аренды лесов
В Германии возмутились денежным подарком Мерца для Украины
«Биби ведет себя как безумец!»: Нетаньяху разозлил США своей политикой
Киев обвинили в «показухе» с судом над офицерами ВСУ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на одном из направлений СВО
Экс-участник The Hatters погиб в жутком ДТП под Петербургом
Полиция Болгарии нашла рекордную партию наркотиков в дипломатическом авто
В Госдуме ответили на вопрос о дате блокировки WhatsApp
Над российскими регионами перехватили еще девять дронов ВСУ
В Баку оценили встречу лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби
Вэнс поедет отдыхать в Великобританию и Шотландию вслед за Трампом
Раскрыта причина отказа ВСУ от танковых бригад
В Минторге США раскрыли, ответит ли Евросоюз на американские пошлины
ВСУ запустили на Москву 11-й беспилотник за день
В Баку объяснили неучастие в заседании Экономического совета СНГ в Москве
Новый фронт, старт битвы за Волчанск и Купянск: новости СВО вечером 20 июля
На Западе высмеяли тактическую «мудрость» Зеленского одной картинкой
Объявленный мертвым пенсионер «воскрес» через полчаса и задал один вопрос
Пытавшихся сжечь кошку в Махачкале отправили в центр содержания
Кот увязался за Кнайсль в русскую церковь
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.