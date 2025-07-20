В Германии возмутились денежным подарком Мерца для Украины ARD: жители Германии не понимают, почему Мерц дарит Украине миллиарды

Жители Германии не понимают, почему правительство канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств, заявила в интервью телеканалу ARD сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. По ее мнению, в этом причина того, что у АдГ становится все больше сторонников.

Правительство Фридриха Мерца дарит Украине €9 млрд (почти 819 млрд рублей. — NEWS.ru) денег налогоплательщиков, а теперь хочет за €5 млрд (почти 445 млрд рублей. — NEWS.ru) закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей, — заявила она.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что Германия должна приложить все возможные усилия для налаживания диалога с российским руководством и восстановления дипломатических отношений с Москвой. Он считает, что Мерцу следует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого Хрупалла заявил, что Украина доказала готовность к стратегической роли в прокси-войне НАТО против России, атаковав авиабазы ВКС РФ. По его словам, подобные действия Киева ведут к осложнению мирного процесса. Он усомнился в возможности достижения компромиссов с нынешними украинскими властями.