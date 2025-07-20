Жители Германии не понимают, почему правительство канцлера Фридриха Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но на собственных граждан не находит средств, заявила в интервью телеканалу ARD сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. По ее мнению, в этом причина того, что у АдГ становится все больше сторонников.
Правительство Фридриха Мерца дарит Украине €9 млрд (почти 819 млрд рублей. — NEWS.ru) денег налогоплательщиков, а теперь хочет за €5 млрд (почти 445 млрд рублей. — NEWS.ru) закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей, — заявила она.
Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что Германия должна приложить все возможные усилия для налаживания диалога с российским руководством и восстановления дипломатических отношений с Москвой. Он считает, что Мерцу следует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
До этого Хрупалла заявил, что Украина доказала готовность к стратегической роли в прокси-войне НАТО против России, атаковав авиабазы ВКС РФ. По его словам, подобные действия Киева ведут к осложнению мирного процесса. Он усомнился в возможности достижения компромиссов с нынешними украинскими властями.