Германия должна приложить все возможные усилия для налаживания диалога с российским руководством и восстановления дипломатических отношений с Москвой, считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. Он считает, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал NTV.

Германская сторона должна сделать все возможное, чтобы наладить контакт с Россией. Это наша просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера ФРГ с 6 мая, но до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону, — сказал Хрупалла.

Ранее замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов выразил мнение, что Мерц готовит страну к прямому военному конфликту с Россией. Он добавил, что с этой целью Мерц занимается милитаризацией Германии.

До этого бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Москве известно, где расположены производящие крылатые ракеты Taurus предприятия. Так он прокомментировал слова Мерца о намерении поставлять Украине данное вооружение для ударов вглубь России.