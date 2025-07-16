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16 июля 2025 в 10:17

В Берлине призвали Мерца срочно наладить связь с Путиным

NTV: партия АдГ призвала Мерца наладить отношения с Путиным

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Германия должна приложить все возможные усилия для налаживания диалога с российским руководством и восстановления дипломатических отношений с Москвой, считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. Он считает, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал NTV.

Германская сторона должна сделать все возможное, чтобы наладить контакт с Россией. Это наша просьба к Фридриху Мерцу, который занимает пост канцлера ФРГ с 6 мая, но до сих пор не разговаривал с Владимиром Путиным по телефону, — сказал Хрупалла.

Ранее замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов выразил мнение, что Мерц готовит страну к прямому военному конфликту с Россией. Он добавил, что с этой целью Мерц занимается милитаризацией Германии.

До этого бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Москве известно, где расположены производящие крылатые ракеты Taurus предприятия. Так он прокомментировал слова Мерца о намерении поставлять Украине данное вооружение для ударов вглубь России.

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