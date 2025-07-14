Политолог раскрыл, к чему Мерц готовит Германию Политолог Суслов: Мерц готовит Германию к военному конфликту с Россией

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовит страну к прямому военному конфликту с Россией, заявил РИА Новости замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов. Он добавил, что с этой целью Мерц занимается милитаризацией Германии.

Учитывая, что Мерц призывает не бояться Россию, то есть выступает за преодоление страха, который сформировался у немцев после 1945-го, его можно считать открытым врагом России. Он занимается материально-технической и политико-психологической подготовкой страны к войне, — сказал Суслов.

С его точки зрения, Германия располагает экономическими ресурсами, которые позволят ей обойти Францию и Великобританию в области развития военной мощи. В частности, Берлин может рассмотреть возможность увеличения внешнего долга и реализации программы реиндустриализации.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обвинила правительство Мерца в попытках завуалировать истинные намерения по нанесению ударов по российской территории. Дипломат заявила, что немецкий лидер продолжает лицемерные заявления, пытаясь оправдать запланированные поставки украинской стороне ракетных комплексов Taurus.