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14 июля 2025 в 10:35

Политолог раскрыл, к чему Мерц готовит Германию

Политолог Суслов: Мерц готовит Германию к военному конфликту с Россией

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовит страну к прямому военному конфликту с Россией, заявил РИА Новости замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов. Он добавил, что с этой целью Мерц занимается милитаризацией Германии.

Учитывая, что Мерц призывает не бояться Россию, то есть выступает за преодоление страха, который сформировался у немцев после 1945-го, его можно считать открытым врагом России. Он занимается материально-технической и политико-психологической подготовкой страны к войне, — сказал Суслов.

С его точки зрения, Германия располагает экономическими ресурсами, которые позволят ей обойти Францию и Великобританию в области развития военной мощи. В частности, Берлин может рассмотреть возможность увеличения внешнего долга и реализации программы реиндустриализации.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обвинила правительство Мерца в попытках завуалировать истинные намерения по нанесению ударов по российской территории. Дипломат заявила, что немецкий лидер продолжает лицемерные заявления, пытаясь оправдать запланированные поставки украинской стороне ракетных комплексов Taurus.

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