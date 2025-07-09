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09 июля 2025 в 12:08

Мерца обвинили в желании поучаствовать в ударах вглубь России

Захарова: Мерц плохо скрывает желание ФРГ поучаствовать в ударах вглубь России

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца не может скрыть за словесной пеленой желание поучаствовать в нанесении ударов вглубь России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, глава немецкого кабмина «не прекращает лицемерить» в попытках оправдать якобы неизбежность поставок Украине ракет Taurus.

Дипломат напомнила, что еще 1 июля канцлер заявлял СМИ о сложностях, связанных с поставками таких ракет ВСУ. В частности, использовать Taurus на территории Украины пришлось бы немецким военнослужащим.

За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении ударов вглубь нашей страны. О том, что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной, Берлин, похоже, не задумывается, а стоило бы, — сказала Захарова.

Ранее Мерц заявил, что, несмотря на поставки оружия Украине, Берлин не станет стороной конфликта. По его словам, Германия стремится совместно с другими странами сделать все возможное для прекращения боевых действий. Мерц также отметил, что не планирует визит в Москву в ближайшем будущем при условии эскалации со стороны России.

В ответ первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что Мерц является лицемером после данных заявлений. По его словам, военное снабжение Киева можно считать прямым участием в кризисе.

Россия
Мария Захарова
Германия
Фридрих Мерц
Украина
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