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12 июля 2025 в 08:46

Мерцу напомнили, что России известно место производства Taurus

Степашин призвал Мерца не забывать, что Россия знает место производства Taurus

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Канцлеру Германи Фридриху Мерцу нужно не забывать, что Москве известно, где расположены производящие крылатые ракеты Taurus предприятия, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он прокомментировал слова немецкого политика о намерении поставлять Украине данное вооружение для ударов вглубь России. По словам Степашина, которые приводит РИА Новости, Мерцу стоит «подумать» над своим решением.

Мы знаем, где находятся предприятия, в которых производят эти ракеты. Пускай думают, — сказал бывший премьер.

Степашин подчеркнул, что любые запуски переданных Украине Taurus по территории России будут расцениваться как прямое участие Германии в боевых действиях. В таком случае Берлину придется столкнуться «со всеми вытекающими последствиями», предупредил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления Мерца отдают нацистской риторикой. Он обратил внимание, что канцлер призвал «вновь» сделать Германию ведущей военной силой, даже не задумываясь о возможных исторических ассоциациях.

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