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11 июля 2025 в 09:52

Лавров обвинил Мерца в нацистской риторике и вспомнил о концлагерях

Лавров уличил Мерца в цитировании руководителей концентрационных лагерей

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заявления германского канцлера Фридриха Мерца отдают нацистской риторикой, сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского МИД Сергея Лаврова. На пресс-конференции после мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре министр обратил внимание на слова немецкого политика о необходимости восстановления военного лидерства Германии в Европе. Лавров подчеркнул, что Мерц произнес фразу о том, чтобы «вновь» сделать страну ведущей военной силой, даже не задумываясь о возможных исторических ассоциациях.

Он (канцлер Германии Фридрих Мерц. — NEWS.ru) говорил также вещи о том, что пусть Израиль работает в Иране, он делает за нас грязную работу. Это тоже цитата хозяев концентрационных лагерей, когда они предпочитали использовать коллаборационистов для уничтожения евреев, чтобы самим руки не марать, понимая, что это грязное дело, — сказал Лавров.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обвинила правительство германского канцлера Фридриха Мерца в попытках завуалировать истинные намерения по нанесению ударов по российской территории. Дипломат заявила, что немецкий лидер продолжает лицемерные заявления, пытаясь оправдать запланированные поставки украинской стороне ракетных комплексов Taurus.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа назвал лицемерием утверждения Мерца о невовлеченности ФРГ в украинский конфликт на фоне продолжающихся военных поставок. Парламентарий подчеркнул, что предоставление оружия Киеву представляет собой прямое участие в вооруженном противостоянии.

Фридрих Мерц
Сергей Лавров
концлагеря
МИД РФ
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