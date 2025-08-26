Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Мерц поставил ультиматум насчет встречи Путина и Зеленского

Мерц пообещал ужесточить санкции, если Путин и Зеленский не встретятся

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал ужесточить санкции против Москвы, если президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретятся в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни. Трансляция прошла на странице кабмина ФРГ.

Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина... Если такая встреча не состоится, как было согласовано между (президентом США. — NEWS.ru) Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев, — подчеркнул Мерц.

Политик добавил, что в ЕС снова будут совещаться по этому вопросу. По словам Мерца, в таком случае Трамп предлагал провести трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского. Канцлер убежден, что это был бы логичный следующий шаг. Мерц пригрозил, что Трамп также обсудит дополнительные ограничения.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил готовность Киева провести переговоры с Москвой на уровне лидеров в любом месте. Министр озвучил такое заявление после телефонного разговора с коллегами из Европы и госсекретарем США Марко Рубио.

