26 августа 2025 в 09:32

В Киеве заявили, что готовы к переговорам Зеленского и Путина

Глава МИД Украины Сибига: Киев готов к переговорам с Путиным в любом месте

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев готов провести переговоры с Москвой на уровне лидеров в любом месте, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х по итогам телефонного разговора с главами МИД стран Европы и госсекретарем США Марко Рубио.

Я подтвердил готовность Украины предпринять дальнейшие шаги к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических точках, — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский заявляет о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным для дальнейшего политического и финансового шантажа глав Европы. Он назвал украинского главу «мошенником высокого уровня».

В свою очередь швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан считает, что Владимир Зеленский хочет личной встречи с президентом РФ не ради мирных переговоров. По его мнению, украинский лидер хочет вернуть себе международную легитимность и сохранить власть без выборов.

Украина
МИД
Россия
переговоры
