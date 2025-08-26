В Госдуме объяснили желание Зеленского увидеться с Путиным Водолацкий: Зеленский требует встречи с Путиным для дальнейшего шантажа ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным для дальнейшего политического и финансового шантажа глав Европы, считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий. В беседе с ТАСС он назвал украинского главу «мошенником высокого уровня».

Он манипулирует и шантажирует уже все европейское сообщество. Он понимает, что и англичане, и французы, и немцы, и все, кто рядом с этой тройкой, они хотят продолжения войны на Украине, — подчеркнул он.

Как считает Водолацкий, Зеленский усвоил, что Украина — это плацдарм, где отрабатываются новые военные технологии. Поэтому, говоря о встрече с Путиным, украинский президент показывает всем, что «он такой великий и могучий», заключил парламентарий.

В свою очередь швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан считает, что Владимир Зеленский хочет личной встречи с президентом РФ не ради мирных переговоров. По его мнению, украинский лидер хочет вернуть себе международную легитимность и сохранить власть без выборов.