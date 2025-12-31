«Они убежали и спрятались»: Захарова заявила, что Запад в ужасе от России

Западные страны охвачены ужасом от понимания краха своей концепции «поставить Россию на место», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik. По ее словам, Запад, загнав себя в угол собственной глупости и лжи, свернул все контакты и теперь боится объясняться с собственным населением.

Они убежали, спрятались и оказались сами изолированы в углу собственной глупости, безумия, жадности, собственной лжи, — сказала дипломат.

Она добавила, что в этой ситуации страны Запада явили «чудовищную глупость и подлейшую риторику», подчеркнув, что на каждую ложь Россия будет отвечать правдой со ссылками на факты, даты и международное право.

У них ужас от необходимости объясниться со своим населением. Ужас от неизвестности, от понимания краха публично озвученной концепции того, что они вот сейчас Россию поставят на место, — отметила она.

Представитель МИД также обратила внимание на то, что эта позиция адресована в том числе гражданам западных стран, которых, по ее словам, обманывают и натравливают на РФ, отбирая деньги на милитаризацию и поддержку киевского руководства.

Ранее Захарова назвала глупостью года слова президента Финляндии Александра Стубба о якобы одержанной страной «победе» над СССР в 1944 году. Так она ответила на вопрос о том, какое заявление западных лидеров шокировало ее больше всего в уходящем году.