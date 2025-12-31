Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 11:11

Врач назвала главную ошибку, которую совершают все за новогодним столом

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не садиться голодными за стол в Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новогоднее застолье с его обильной едой и алкоголем может спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ, заявила RT гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. По ее словам, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему, в первую очередь нужно не садиться за праздничный стол голодным, а питаться в течение дня как обычно.

Прежде всего не нужно садиться за праздничный стол голодным. Когда человек целый день «экономит калории», чтобы оставить место для праздничных блюд, желудок получает слишком сильную нагрузку при одном приеме пищи. Лучше есть как обычно в течение дня, не пропуская приемы пищи, — отметила Кашух.

Врач также призвала при выборе блюд отдавать предпочтение овощным салатам, зелени и запеченной рыбе, отказавшись от тяжелых майонезных салатов, копченостей и жареного. Важно соблюдать питьевой режим — вода помогает пищеварению, а газировку, наоборот, стоит минимизировать.

После еды, добавила Кашух, полезно подвигаться, а не оставаться сидеть несколько часов подряд. По словам эксперта, важно соблюдать умеренность в еде, пробовать небольшие порции и есть медленно, чтобы вовремя почувствовать насыщение и не переедать.

Ранее нутрициолог Елена Желянина в беседе с NEWS.ru рассказала, что чрезмерное употребление майонезных салатов может негативно сказаться на уровне холестерина в организме. По ее словам, тяжелые новогодние блюда особенно вредны для печени, поджелудочной железы и сосудов.

