Финансист раскрыл секрет, как пережить январь после декабрьской зарплаты

Часть денег с зарплаты, полученной за январь, следует отложить на отдельный счет для оплаты обязательных платежей, в том числе ЖКХ, аренды или ипотеки, посоветовал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, которые приводит LIFE.ru, также важно придержать средства на покупку продуктов, секций для детей и других ежемесячных трат.

Отложить стоит на отдельный счет, чтобы не было соблазна потратить на праздники, на подарки себе, или родным, или близким, или на эмоциональные покупки под воздействием акций на маркетплейсах и в супермаркетах, — рекомендовал Щербаченко.

Финансист пояснил, что обязательные платежи обычно составляют порядка 30–40% от начисленной в декабре зарплаты. Эти деньги, добавил он, должны считаться недоступными до самого момента оплаты, чтобы в январе не пришлось брать кредиты. Также Щербаченко посоветовал составить план доходов и расходов, в котором будут подробно расписаны все траты — от подарков и праздничного стола до услуг ЖКХ и непредвиденных обязательств.

Ранее финансовый эксперт Анна Хуруджи рассказала, что планирование бюджета позволит избежать импульсивных трат после получения зарплаты. Она посоветовала заранее определять обязательные расходы и откладывать минимум 10% средств на непредвиденные обстоятельства.