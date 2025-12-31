Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 10:36

Финансист раскрыл секрет, как пережить январь после декабрьской зарплаты

Финансист Щербаченко посоветовал отложить деньги с декабрьской зарплаты на счет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Часть денег с зарплаты, полученной за январь, следует отложить на отдельный счет для оплаты обязательных платежей, в том числе ЖКХ, аренды или ипотеки, посоветовал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, которые приводит LIFE.ru, также важно придержать средства на покупку продуктов, секций для детей и других ежемесячных трат.

Отложить стоит на отдельный счет, чтобы не было соблазна потратить на праздники, на подарки себе, или родным, или близким, или на эмоциональные покупки под воздействием акций на маркетплейсах и в супермаркетах, — рекомендовал Щербаченко.

Финансист пояснил, что обязательные платежи обычно составляют порядка 30–40% от начисленной в декабре зарплаты. Эти деньги, добавил он, должны считаться недоступными до самого момента оплаты, чтобы в январе не пришлось брать кредиты. Также Щербаченко посоветовал составить план доходов и расходов, в котором будут подробно расписаны все траты — от подарков и праздничного стола до услуг ЖКХ и непредвиденных обязательств.

Ранее финансовый эксперт Анна Хуруджи рассказала, что планирование бюджета позволит избежать импульсивных трат после получения зарплаты. Она посоветовала заранее определять обязательные расходы и откладывать минимум 10% средств на непредвиденные обстоятельства.

Россия
финансисты
советы
траты
зарплаты
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили противопоказания для шампанского
Москву заметет снегом к Новому году
Россиянам рассказали, как избежать пищевого отравления на новогоднем застолье
Москвичей предупредили о «сибирских» новогодних каникулах
«Пусть тыл будет надежным»: Дед Мороз обратился к военнослужащим СВО
Почему не работает WhatsApp 31 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Лукашенко жестко прошелся по Украине из-за атаки на резиденцию Путина
Инфляция, цены, зарплаты в 2025-м: подвели главные экономические итоги года
Московский Дед Мороз назвал три запретных действия в новогодние праздники
Врач назвала главную ошибку, которую совершают все за новогодним столом
Грузовик с соломой раздавил внедорожник с водителем внутри и попал на видео
В Италии призвали провести выборы на Украине
«Крестный отец ИИ» выступил против прав для нейросетей
«Монстр дышит в затылок»: Захарова о детище Запада
Как отмечать Новый год, чтобы не загреметь в кутузку: простые советы
Советский торт «Графские развалины» по ГОСТу: безупречно
Шеф-повар поделился рецептом идеальной селедки под шубой
Магнитные бури сегодня, 31 декабря: что завтра, проблемы с ЖКТ, стресс
Раскрыто, прекратят ли ВСУ атаки на мирные объекты РФ после критики США
В американском штате произошло землетрясение
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.