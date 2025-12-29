Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:03

«У него отхода»: нарколог объяснил «стресс» Зеленского на встрече с Трампом

Психиатр Шуров связал стресс Зеленского на встрече с Трампом со стимуляторами

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский испытывал стресс во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Майами из-за употребления психостимуляторов, заявил NEWS.ru нарколог Василий Шуров. По его словам, об этом сигнализируют жесты, поведение и мимика украинского политика.

У него отхода от кокаина. Видно, как ему тяжело [вынести] даже эту минутную пресс-конференцию, его колбасит, он трет нос. Хороших новостей нет, еще и кокс перестал действовать. Конечно, мимика очень говорящая, он в негативной сфере. Когда человек применяет психостимулятор, ему хорошо, а когда действие заканчивается, оно вот так. Еще и Трамп. Слава богу, как в западной прессе написали, не унижал его, уже достижение, — пояснил Шуров.

Ранее сообщалось, что Зеленский заметно нервничал на пресс-конференции с Трампом, прошедшей в Майами. Поведение президента Украины вызвало интерес у наблюдателей, которые отметили излишнюю суетливость и напряжение в его действиях.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

США
Украина
переговоры
Владимир Зеленский
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
