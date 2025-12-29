Профайлер раскрыл, в каком состоянии Зеленский общался с Трампом Профайлер Давыдов: мимика Зеленского говорит о его серьезном нервном напряжении

Состояние президента Украины Владимира Зеленского во время общения с американским лидером Дональдом Трампом указывает на серьезное нервное напряжение, заявил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, это особенно отчетливо проявляется в реакции на высказывания главы Белого дома о главе России Владимире Путине.

У Зеленского сдают нервы. На высказываниях Трампа о Путине и референдуме это отчетливо видно. Любое упоминание российского лидера — это стресс к контексту. Презрение к Трампу проявляется в моменты упоминания о сближении мнений РФ и США. Тема референдума у Зеленского сопровождается маркерами страха и негатива. Анализ употребления президентом Украины чего-либо [запрещенного] в данный момент уже становится сложным, потому что признаки свидетельствуют о его перманентном нахождении в нетрезвом состоянии, просто в большей или меньшей степени, — высказался Давыдов.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что Зеленский испытывал стресс во время встречи с Трампом в Майами из-за употребления психостимуляторов. По его словам, об этом сигнализируют жесты, поведение и мимика украинского политика.