31 декабря 2025 в 11:47

Новогодние традиции — это устойчивость семьи. Если их нет? Делимся 10 простыми, которые можно ввести уже сейчас

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В России семейные традиции по-прежнему остаются тем, что объединяет поколения, особенно в Новый год и большие даты. Даже в самых разных семьях праздник часто начинается одинаково — с общего стола, привычных блюд и фразы «Ну что, с наступающим!». Эти повторяющиеся мелочи создают ощущение устойчивости и дома. Одна из главных традиций — собираться вместе, несмотря на расстояния и занятость. Для многих важно именно физическое присутствие: приехать, сесть рядом, поговорить без спешки. Неслучайно Новый год считается самым «семейным» праздником — его редко проводят в одиночку.

Есть и кулинарные традиции, которые передаются десятилетиями. Один и тот же салат, торт «по бабушкиному рецепту», привычная закуска — все это давно стало не просто едой, а частью семейной истории. Даже если блюда меняются, одно-два «обязательных» остаются всегда. Отдельное место занимают нематериальные ритуалы: совместное украшение елки, просмотр одних и тех же фильмов, прогулка первого января, семейные тосты или воспоминания о прошедшем годе. Эти моменты редко фотографируют, но именно они запоминаются сильнее всего.

Но все чаще люди признаются: своих устойчивых традиций нет — и это нормально. Хорошая новость в том, что их можно придумать самим, без сложных правил и больших затрат.

Вот 10 простых семейных традиций, которые легко ввести уже в этом году:

  1. 31 декабря пить кофе с мороженым и домашним кексом — спокойно, без суеты, как точку перед праздником.
  2. Каждый год украшать елку под одну и ту же музыку.
  3. Писать желания на следующий год и складывать их в одну коробку.
  4. Делать одно общее фото в одном и том же месте каждый Новый год.
  5. Готовить одно «обязательное» блюдо вместе, даже самое простое.
  6. Прогулка 1 января по наряженному новогоднему парку — хоть на 20 минут, но всей семьей.
  7. Смотреть один и тот же фильм каждый год.
  8. Говорить за столом по одному теплому слову каждому.
  9. Зажигать свечу в полночь и загадывать желание.
  10. Убирать елку вместе, подводя итоги праздников.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
