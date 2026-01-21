Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 17:36

Трамп раскрыл, кто должен заниматься кризисом на Украине

Трамп: кризисом на Украине должна заниматься Европа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европа должна заниматься урегулированием кризиса на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые приводятся на YouTube-канале пресс-службы американского президента, Вашингтон не имеет к этому «никакого отношения».

Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО, я говорю о Европе. Они должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан, мы не имеем к этому никакого отношения, — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что участники Всемирного экономического форума в Давосе уделят больше внимания Гренландии, чем Украине. Трамп проведет как минимум одну встречу с представителями ЕС и НАТО.

Также политолог-американист Константин Блохин заявил, что помощь Украине может сократиться на фоне возможной торговой войны между США и ЕС из-за Гренландии. По его словам, действия Евросоюза в данном случае могут быть мотивированы не только экономическими, но и политическими причинами, связанными с позицией действующей американской администрации.

Ранее Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны и его принципиальностью. В частности, американский президент выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

