Стало известно, как торговая война между США и ЕС отразится на Украине

Помощь Украине может сократиться на фоне возможной торговой войны между США и ЕС из-за Гренландии, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, действия Евросоюза в данном случае могут быть мотивированы не только экономическими, но и политическими причинами, связанными с позицией действующей американской администрации.

Я думаю, ЕС может ввести ответные пошлины против США из-за Гренландии. Но и Вашингтон отступать не будет. Для Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) тарифные торговые войны — это самый любимый инструмент. Евросоюз может пойти на это исходя из нелюбви к американскому лидеру. Конечно, это плохо отразится на Украине — ее финансирование еще больше сократится. Киев для Трампа уже отошел не на второй, а на третий или даже четвертый план. Он активно занимается Китаем, Ираном, Венесуэлой, Гренландией и так далее. Украинский кризис могут перестать так активно освещать, — пояснил Блохин.

Ранее сообщалось, что участники Всемирного экономического форума в Давосе уделят больше внимания Гренландии, чем Украине. Трамп проведет как минимум одну встречу с представителями ЕС и НАТО.