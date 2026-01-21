Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 17:17

Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Палестины в Москве

Путин проведет переговоры с президентом Палестины в Москве 22 января

Владимир Путин, Махмуд Аббас Владимир Путин, Махмуд Аббас Фото: kremlin.ru/Станислав Красильников, РИА Новости
Президенты РФ и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас проведут переговоры 22 января, сообщила пресс-служба Кремля. Глава ближневосточного государства прибудет в Москву с рабочим визитом.

22 января состоятся переговоры Владимира Путина с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом, который будет находиться в России с рабочим визитом, — сказано в сообщении.

Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отдельно они затронут ситуацию на Ближнем Востоке, уделив внимание обстановке в секторе Газа.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер подтвердил готовность Москвы продолжать посреднические усилия для продвижения конструктивного диалога в регионе.

Между тем стало известно, что Израиль и несколько арабских стран призвали США воздержаться от ударов по Ирану. Они считают, что Тегеран пока не чересчур ослаблен, поэтому военная операция может не привести к смене власти там. Эти страны предложили Вашингтону дождаться момента, когда ситуация в Исламской Республике будет наиболее напряженной.

Владимир Путин
Махмуд Аббас
Россия
Палестина
переговоры
