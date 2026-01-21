Врач рассказала, как согреться в сильные морозы Терапевт Мангус: в мороз нужно больше двигаться и не стоять на месте

Во время сильных морозов главное — не стоять на одном месте и постоянно двигаться, рассказала «ФедералПресс» врач-терапевт Инесса Мангус. Она отметила, что не замерзнуть также поможет многослойная одежда.

Могу добавить, что миф о том, как алкоголь якобы греет, уносит жизни каждую зиму. На самом деле он расширяет сосуды, и человек не чувствует холода. Спиртное создает иллюзию тепла, однако на практике лишь ускоряет его потерю и блокирует сигналы тревоги от тела. Так что алкоголь в морозы опасен, — рассказала Мангус.

Врач подчеркнула, что алкоголь лучше заменить на теплый чай с корицей или фруктами. По ее словам, для предотвращения сухости кожи также необходимо не забывать наносить крем.

Ранее врач-терапевт Елена Ревкова рассказала, что во время сильного мороза рекомендуется использовать бальзамы для губ. По ее словам, применять средства стоит примерно за полчаса до выхода на улицу.