20 января 2026 в 16:40

Врач рассказала, как ухаживать в мороз за губами

Врач Ревкова: в холодную погоду нужно наносить на губы специальный бальзам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во время сильного мороза рекомендуется использовать бальзамы для губ, рассказала NEWS.ru заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской больницы врач-терапевт Елена Ревкова. По ее словам, применять средства стоит примерно за полчаса до выхода на улицу.

На морозе кожа лица и губ, как правило, подвергается агрессивному воздействию низких температур. Для профилактики обморожений рекомендуется использовать защитные крема с плотной текстурой, не содержащие много воды, и наносить их за 20–30 минут до выхода на улицу, губы необходимо защищать бальзамами, — рассказала Ревкова.

По ее словам, основная причина заболеваний в морозы — это переохлаждение. Поэтому нужно теплее одеваться, уделяя особенное внимание защите рук, ног и головы. Обувь должна быть теплой, сухой и не сдавливающей стопу, поскольку нарушение кровообращения ускоряет переохлаждение тканей, пояснила врач.

Ранее стало известно, что предотвратить появление трещин на губах поможет увлажнитель воздуха. Перед сном можно наносить специальный бальзам с увлажняющими компонентами, такими как вазелин или масло ши. Если после нескольких недель использования губы остаются сухими, рекомендуется обратиться к дерматологу.

