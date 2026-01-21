«С девочками посложнее»: Кончаловский о воспитании дочери и сыновей

Дочерей воспитывать сложнее, чем сыновей, считает кинорежиссер Егор Кончаловский. В интервью NEWS.ru он назвал этап переходного возраста самым тяжелым в воспитании детей.

С девочками, пожалуй, посложнее. Особенно в период их взросления, созревания. Мне кажется, что все-таки с мальчиками легче. У меня одному восемь, а второму пять лет, — поделился собеседник.

Режиссер также добавил, что в 40 лет и в 60 ощущения от отцовства абсолютно разные. Дочь от актрисы Любови Толкалиной появилась на свет, когда ему было 35 лет, а сыновья в браке с юристом Марией Леоновой — значительно позже.

Вообще сложно сравнивать. Одно дело, когда у тебя появляется маленький ребенок в 40 лет. И совсем другое, когда в 60 ты считаешься как бы молодым отцом, — поделился кинорежиссер, на днях отметивший 60-летие.

Ранее Егор Кончаловский рассказал, что его отец Андрей Кончаловский никогда не боялся участвовать даже в сложных творческих проектах и кампаниях. Егор Андреевич предположил, что и он сам унаследовал от родителя эту смелость, которую также можно назвать здоровым авантюризмом.

Кинорежиссер также упомянул, что жизнь действительно пролетает очень быстро. Фразу о скоротечности бытия, по словам Егора Кончаловского, любит повторять его мама — актриса Наталия Аринбасарова.