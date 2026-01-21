Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 09:50

Сын Кончаловского рассказал, какое качество унаследовал от отца

Егор Кончаловский признался, что унаследовал от отца его творческий авантюризм

Егор Кончаловский Егор Кончаловский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Андрей Кончаловский никогда не боялся участвовать даже в сложных творческих проектах и кампаниях, рассказал в интервью NEWS.ru его сын, кинорежиссер Егор Кончаловский, который на днях отметил 60-летие. Егор Андреевич предположил, что и он сам унаследовал от родителя эту смелость, которую также можно назвать здоровым авантюризмом.

На мой взгляд, здоровый авантюризм мне от отца передался, прошу не путать с «аферизмом». Вписаться в какие-то даже достаточно сложные творческие и коммерческие мероприятия я готов. Я имею в виду сейчас в первую очередь профессию, — рассказал собеседник.

Вместе с тем, наблюдая за жизнью отца, старался не допускать его ошибки и просчеты, признался Егор Андреевич. Это помогало избегать возможных неприятных последствий тех или иных ситуаций, поделился кинорежиссер.

В целом жизнь отца — поступки и их последствия — меня очень многому научили. Я имею в виду опыт и позитивный, и, возможно, негативный — действия, которые стали ошибочными и затем достаточно долго влияли на его жизнь, в том числе финансово, — рассказал Кончаловский.

Он также уточнил, что общение с отцом никогда не носило характер родительских поучений. Скорее это были наблюдения за поступками и их последствиями с выводами о том, как нужно поступать, а как не следует, уточнил Кончаловский.

Со стороны отца общение наше, надо сказать, никогда не носило характера назиданий, мол, учись, сынок. Но поскольку мы всегда много общались, беседовали, то его жизненный опыт мне очень пригодился, — отметил деятель культуры.

Ранее Кончаловский сообщил о начале работы над документальным фильмом о Донбассе. По его словам, в основу картины легло эксклюзивное интервью с одним из известных местных военачальников.

Кинорежиссер также заявил, что изоляция со стороны стран Запада позитивно повлияла на развитие отечественного кинематографа. По его мнению, это позволило отрасли совершить значительный рывок в качестве и объемах производства.

