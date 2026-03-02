Милонов объяснил, почему ему тяжело смотреть кино Кончаловского о революции Милонов: сериал «Хроники русской революции» напоминает о тяжелой истории России

Сериал режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» психологически сложный для просмотра, выразил мнение в интервью NEWS.ru депутат Государственной думы России Виталий Милонов. Вместе с тем парламентарий оценил картину как качественную, вызывающую эмоции зрителей.

Мне тяжело смотреть этот фильм, он возвращает меня духовно в тяжелейшие страницы нашей империи. В целом хороший фильм. Даже его критики показывают, что фильм удался, вызвал реакцию... Если фильм вызывает споры, значит затронул, — заявил Милонов.

Ранее депутат выразил мнение, что сериал «Содержанки» режиссера Константина Богомолова и подобные ему ленты не должны получать финансовую господдержку. Если продюсерам хочется снимать такие киноистории, то они должны брать на это кредиты и затем возвращать их с процентами, считает Милонов.

Также он предложил вместо надписей «вейпшопы» и «секс-шопы» на соответствующих торговых точках писать «лавки зла» или «порталы в ад». Таблички нужно переустановить для того, чтобы посетители понимали, какого рода товары и услуги они получат, считает парламентарий. Таким образом он прокомментировал «закон о вывесках», действие которого вступает в силу 1 марта.