Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 19:09

Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе

Егор Кончаловский Егор Кончаловский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский режиссер Егор Кончаловский сообщил о начале работы над документальным фильмом о Донбассе. По его словам, в основу картины легло эксклюзивное интервью с одним из известных местных военачальников, передает ТАСС.

Мы сняли интервью одного знаменитого донбасского военачальника, и на базе этого интервью делаем сейчас небольшой документальный фильм. Он в процессе, — сказал Кончаловский.

Режиссер отметил, что поиск необходимого финансирования для реализации этой идеи занял несколько лет. Идея создания фильма родилась у него после поездок в регион. Кончаловский неоднократно посещал Донбасс вместе с журналистом и продюсером Юрием Душиным, который помогал ему в организации этих визитов.

Режиссер признался, что был поражен особой атмосферой и энергетикой людей, которых он там встречал. По его словам, его впечатлили не только бойцы, но и обычные жители, такие как повара или женщины, помогавшие военным.

Ранее Кончаловский заявил, что изоляция со стороны стран Запада позитивно повлияла на развитие отечественного кинематографа. По его мнению, это позволило отрасли совершить значительный рывок в качестве и объемах производства.

Россия
Егор Кончаловский
кино
Донбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы условия для начала гражданской войны в США
Стало известно, кто направился в Новокузнецк из-за смерти детей в роддоме
В Госдуме призвали к тотальной проверке после трагедии в Новокузнецке
На Украине полицейская напала на женщину-дворника
Военэксперт ответил, какое оружие новой эры могут разрабатывать США
На Украине чиновницу осудили за организацию выставки в Запорожье
Хитрые москвичи придумали способ заработка денег «из снега»
Раскрыты возможные последствия купания годовалого ребенка в проруби в мороз
Били ключом и насиловали бутылкой: мигрантов наказали за издевательства
Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе
В проект Трампа по Газе вошел европейский лидер
Казанский «Рубин» решил распрощаться с главным тренером команды
Киевский театр перенес спектакль из-за отключений электричества
Будет как в Прибалтике: как Санду добивает Молдавию
В Германии сделали прогноз по нападению США на Иран
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
Раскрыто, когда в США начнется цветная революция
Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год
В Госдуме оценили главного врача больницы, где погибли младенцы
Косметолог раскрыла, что 67-летняя Мадонна сделала с лицом
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.