Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе

Российский режиссер Егор Кончаловский сообщил о начале работы над документальным фильмом о Донбассе. По его словам, в основу картины легло эксклюзивное интервью с одним из известных местных военачальников, передает ТАСС.

Мы сняли интервью одного знаменитого донбасского военачальника, и на базе этого интервью делаем сейчас небольшой документальный фильм. Он в процессе, — сказал Кончаловский.

Режиссер отметил, что поиск необходимого финансирования для реализации этой идеи занял несколько лет. Идея создания фильма родилась у него после поездок в регион. Кончаловский неоднократно посещал Донбасс вместе с журналистом и продюсером Юрием Душиным, который помогал ему в организации этих визитов.

Режиссер признался, что был поражен особой атмосферой и энергетикой людей, которых он там встречал. По его словам, его впечатлили не только бойцы, но и обычные жители, такие как повара или женщины, помогавшие военным.

Ранее Кончаловский заявил, что изоляция со стороны стран Запада позитивно повлияла на развитие отечественного кинематографа. По его мнению, это позволило отрасли совершить значительный рывок в качестве и объемах производства.