Друзья задержанного на Гоа маньяка-аниматора не верят, что он убивал женщин Друзья задержанного на Гоа маньяка-аниматора говорят, что он был слишком добрым

Задержанный на Гоа за убийство женщин 30-летний россиянин — добрый и веселый парень, рассказал NEWS.ru его старый друг. Он добавил, что алкогольные напитки молодой человек употребляет не так часто, и не исключил, что обвинения могут быть попыткой его оговорить.

Я знаю его очень давно, он даже алкоголь употреблял не чаще, чем все остальные. Полагаю, что он мог себя оговорить. Мне кажется, они ищут козла отпущения, чтобы «повесить все убийства в Индии». Мой друг не маньяк, он спокойный парень, — рассказал знакомый.

По его словам, в России обвиняемый в убийстве работал бригадиром в метро, параллельно занимался программированием, увлекался 3D-моделированием и делал фигурки персонажей компьютерных игр.

Три или четыре года назад он уехал жить в Дели, где климат более теплый. Недавно написал мне, что собирается на Гоа. Он не гнушался никакой работы, но в основном был поваром и устраивал файер-шоу, — поделился друг.

Ранее мать обвиняемого в убийстве двух девушек на Гоа россиянина рассказала, что, возможно, он сам себя оговорил. По словам женщины, причиной всему могли стать наркотики. Она заявила, что сын никогда не принимал запрещенные вещества при ней.

Кроме того, она рассказала, что молодой человек страдает хроническим заболеванием, поражающим суставы.